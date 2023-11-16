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بيان مشترك عن القمة السعودية ودول الكاريكوم
صدر عن قمة المملكة العربية السعودية والمجموعة الكاريبية (كاريكوم) بيان مشترك فيما يلي نصه :بدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين...
الجبير يلتقي رئيسة وزراء باربادوس
التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء، مبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، دولة رئيسة وزراء جمهورية...
السعودية ترحب بقرار مجلس الأمن باعتماد هدنة إنسانية لإغاثة أهالي غزة
رحبت المملكة العربية السعودية بصدور قرار مجلس الأمن الذي يلزم أطراف النزاع بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي وبدعو إلى تكرار...
السعودية ودول الكاريكوم.. قمة أولى نحو شراكة إستراتيجية ومصالح مشتركة
حرصت المملكة منذ تأسيسها على مد جسور التواصل مع دول العالم وفق سياسة راسخة وواضحة قائمة على بناء علاقات إيجابية مبنية على الاحترام...
السعودية تدين وترفض اقتحام وقصف محيط مستشفيات بقطاع غزة
أعربت وزارة الخارجية عن إدانة ورفض المملكة العربية السعودية الشديدين لإقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على اقتحام مستشفى الشفاء...
سفير السعودية لدى مصر يتابع سير عمل إدخال المساعدات الإغاثية المقدمة إلى غزة
تابع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة بن أحمد نقلي، اليوم، بالتنسيق مع الجهات المصرية المعنية سير عمل...
انتهاكات الاحتلال تجرد غزة من الوقود ومستشفياتها من الأمان
داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلية أكبر مستشفى في غزة، وهو منشأة محاصرة مليئة بمئات المرضى، بما في ذلك الأطفال حديثي الولادة، والتي...
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس جمهورية سورينام يستقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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