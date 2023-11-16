رئيس جمهورية سورينام يستقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية

بيان مشترك عن القمة السعودية ودول الكاريكوم صدر عن قمة المملكة العربية السعودية والمجموعة الكاريبية (كاريكوم) بيان مشترك فيما يلي نصه :بدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين... الرياض : الرياض : دوت الخليج 03 جمادى الأولى 1445 هـ 03 جمادى الأولى 1445 هـ الجبير يلتقي رئيسة وزراء باربادوس التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء، مبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، دولة رئيسة وزراء جمهورية... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 03 جمادى الأولى 1445 هـ 03 جمادى الأولى 1445 هـ السعودية ترحب بقرار مجلس الأمن باعتماد هدنة إنسانية لإغاثة أهالي غزة رحبت المملكة العربية السعودية بصدور قرار مجلس الأمن الذي يلزم أطراف النزاع بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي وبدعو إلى تكرار... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 02 جمادى الأولى 1445 هـ 02 جمادى الأولى 1445 هـ السعودية ودول الكاريكوم.. قمة أولى نحو شراكة إستراتيجية ومصالح مشتركة حرصت المملكة منذ تأسيسها على مد جسور التواصل مع دول العالم وفق سياسة راسخة وواضحة قائمة على بناء علاقات إيجابية مبنية على الاحترام... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 02 جمادى الأولى 1445 هـ 02 جمادى الأولى 1445 هـ السعودية تدين وترفض اقتحام وقصف محيط مستشفيات بقطاع غزة أعربت وزارة الخارجية عن إدانة ورفض المملكة العربية السعودية الشديدين لإقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على اقتحام مستشفى الشفاء... الرياض :دوت الخليج الرياض :دوت الخليج 02 جمادى الأولى 1445 هـ 02 جمادى الأولى 1445 هـ سفير السعودية لدى مصر يتابع سير عمل إدخال المساعدات الإغاثية المقدمة إلى غزة تابع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة بن أحمد نقلي، اليوم، بالتنسيق مع الجهات المصرية المعنية سير عمل... القاهرة: دوت الخليج القاهرة: دوت الخليج 01 جمادى الأولى 1445 هـ 01 جمادى الأولى 1445 هـ انتهاكات الاحتلال تجرد غزة من الوقود ومستشفياتها من الأمان داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلية أكبر مستشفى في غزة، وهو منشأة محاصرة مليئة بمئات المرضى، بما في ذلك الأطفال حديثي الولادة، والتي... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 01 جمادى الأولى 1445 هـ 01 جمادى الأولى 1445 هـ

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