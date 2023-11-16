فرز الأصوات جارية في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية بمدغشقر

ياسر رشاد - القاهرة - يجري فرز الأصوات في مدغشقر، بعد الجولة الأولى من التصويت في الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها بشدة في البلاد والتي جرت يوم الخميس بعد أسابيع من الاحتجاجات العنيفة.

ودعا عشرة من أصل 12 مرشحا للمعارضة المواطنين إلى مقاطعة التصويت، قائلين إن شروط إجراء انتخابات نزيهة لم يتم الوفاء بها.

وفي بيان بعد إغلاق مراكز الاقتراع، قالوا إن معدل المشاركة هو الأدنى في تاريخ البلاد، عند حوالي 20 في المائة، مستشهدين بأرقام مؤقتة من مراقبي الانتخابات.

ووردت أنباء عن طوابير في مراكز الاقتراع في المناطق التي تدعم الرئيس الحالي أندري راجولينا، في حين شوهد عدد قليل من الناخبين في أحياء المعارضة.

وكانت المعارضة تضغط من أجل تأجيل التصويت، وهي دعوة تدعمها جماعات المجتمع المدني.

كما طالبت بتعيين أشخاص جدد مسؤولين عن مفوضية الانتخابات وإنشاء محكمة خاصة للنظر في نزاعات الأصوات.

لكن راجولينا، الذي أعرب عن ثقته في إعادة انتخابه، رفض ذلك باعتباره تكتيكا سياسيا وتجاهل أسابيع من الاحتجاجات التي هزت الجزيرة.

وقال بعد الإدلاء بصوته في العاصمة أنتاناناريفو "أنا واثق من نضج الديمقراطية الملغاشية، وأنا واثق أيضا من اختيار الشعب المدغشقري".

ومن المرجح أن يؤدي ضعف الإقبال إلى تقوية موقف المعارضة التي تعهدت بمواصلة الاحتجاج حتى إجراء انتخابات نزيهة.

النتائج النهائية غير متوقعة قبل أسبوع على الأقل.

توجه الناس في مدغشقر، إلى صناديق الاقتراع، اليوم الخميس، للتصويت لاختيار رئيس جديد على الرغم من دعوات المعارضة لمقاطعة الانتخابات بعد أسابيع من الاحتجاجات العنيفة.

وقال مراقبون، إن هناك طوابير في مراكز الاقتراع في المناطق التي تدعم الرئيس الحالي أندري راجولينا، في حين شوهد عدد قليل من الناخبين في أحياء المعارضة.

وفي أنتاناناريفو، قال كثير من الناس، إنهم يستجيبون لدعوات مجموعة من 10 مرشحين للابتعاد عن أكشاك التصويت.

وانتهى حظر التجول الليلي في العاصمة قبل ساعتين فقط من بدء التصويت.

ويشكو المرشحون من "انقلاب مؤسسي" لصالح راجولينا.

كما دعا زعماء المعارضة وجماعات المجتمع المدني إلى تأجيل الانتخابات.

كانت هناك ردود فعل متباينة من الناس على صناديق الاقتراع.

وأعرب الطالب فرانكي راندريانانانتواندرو، عن قلقه لأنه شعر أن هناك بعض الفصائل التي "تريد فقط أن تكون البلاد في حالة من الفوضى".

وشعرت جين إيفون رازافيندرامانانا، وهي امرأة عاطلة عن العمل، أنه كان ينبغي على مرشحي المعارضة الذين يقاطعون الانتخابات المشاركة، قائلة إن فشلهم في القيام بذلك يخلق "فوضى".

لكن آخرين، مثل وكيل الأمن، جوزيان راسوامالا، كانوا يأملون فقط في أن يكون للانتخابات نتيجة إيجابية لمدغشقر.

وقالت: "آمل أن يحدث تغيير في بلدنا ، وأن يكون لدى جميع الناس عمل وأن ينخفض سعر الضروريات الأساسية ، حتى نتمكن من تلبية احتياجاتنا".

واقتصر الاختيار الذي يواجه الناخبين يوم الخميس على ثلاثة رجال، بمن فيهم الرئيس الحالي، بعد أن أعلن المرشحون الـ10 الآخرون انسحابهم.

وبينما يسعى أندري راجولينا للفوز بولاية ثانية، فإن حملة القمع العنيفة ضد الاحتجاجات من قبل قوات الأمن قبل الانتخابات قد شوهت مؤهلاته الديمقراطية.

كما كان للاقتصاد المتعثر ونقص الخدمات الاجتماعية وانتشار الفقر تأثير سلبي على شعبيته.

تولى راجولينا السلطة لأول مرة في عام 2009 وشغل منصب الرئيس في حكومة انتقالية حتى عام 2014 بعد الإطاحة بالزعيم السابق مارك رافالومانانا في انقلاب قاده الجيش.

عاد في عام 2018 عندما تغلب على رافالومانانا في جولة الإعادة. رافالومانانا ورئيس سابق آخر ، هيري راجاوناريمامبيانينا ، من بين أولئك الذين قاطعوا الانتخابات.

ويأمل الكثيرون أن تقطع هذه الانتخابات مع ماض من الأصوات المتنازع عليها والانقلابات وعدم الاستقرار السياسي الذي ميز البلاد منذ استقلالها عن فرنسا في عام 1960.

وتشهد البلاد اضطرابات منذ يونيو حزيران بعد أن كشفت تقارير أن راجولينا حصل على الجنسية الفرنسية في 2014.

وتقول شخصيات معارضة قاطعة الانتخابات إنه كان ينبغي تجريده من جنسيته الملغاشية واستبعاده نتيجة لذلك، لكن أعلى محكمة في البلاد حكمت لصالحه، مما سمح له بالترشح.