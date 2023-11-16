الاحتلال الإسرائيلي يزعم: "نقترب من القضاء على البنية التحتية لحماس"

ياسر رشاد - القاهرة - زعم رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي الجنرال "هرتسي هاليفي"، بأن الاحتلال قريب من القضاء على البنية التحتية لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، حسبما أفادت صُحف دولية، مساء اليوم الخميس.

وقال رئيس الأركان في مقطع فيديو نشره جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال زيارة إلى قطاع غزة اليوم، إنه يقترب من القضاء على النظام العسكري لحماس في الجزء الشمالي من قطاع غزة.

وأوضح هاليفي : "لدينا بعض اللمسات النهائية التي يتعين علينا إنجازها، لكننا نقترب منها بشكل جيد"، مُضيفًا أن الجيش الإسرائيلي سيواصل نشاطه في قطاع غزة، طالما تم منحه الإذن بالاستمرار، في المزيد والمزيد من المناطق، وسيقتل قادة ونشطاء حماس ويدمر البنية التحتية.

وزير الدفاع الإسرائيلي يكشف موعد إعادة سكان غلاف غزة إلى منازلهم

صرح وزير الدفاع الإسرائيلي "يوآف جالانت"، بأن تل أبيب تعمل من أجل السماح لجزء من سكان غلاف غزة بالعودة إلى منازلهم مطلع العام المقبل 2024، حسبما أفادت صُحف دولية، مساء اليوم الخميس.

وأصبح معروفًا أن مئات آلاف الإسرائيليين قاموا بأمر من الحكومة الإسرائيلية بإخلاء التجمعات السكانية على طول الحدود مع قطاع غزة ولبنان منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة حماس ضد إسرائيل يوم 7 أكتوبر الماضي.

وكانت "هيئة البث الإسرائيلية" قد أفادت أواخر أكتوبر الماضي بأن وزارة الدفاع تعتزم تمديد إخلاء التجمعات السكانية المذكورة حتى 31 ديسمبر.

من جهتها، ذكرت وسائل إعلام عبرية منتصف أكتوبر أن السلطات الإسرائيلية قرّرت تمويل إخلاء سكان مدينة عسقلان التي يتواجد فيها قرابة 157 ألف شخص.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي منذ أسابيع أن حوالي 500 ألف إسرائيلي غادروا مدن ومستوطنات الجنوب منذ بدء شن حركة حماس عملية "طوفان الأقصى".