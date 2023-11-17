شكرا لقرائتكم خبر عن كاتب صحفى: تكافل وكرامة لحماية المواطنين تحت خط الفقر من الانحدار لطرق غير مشروعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الكاتب الصحفي عبد الرحمن البشاري، أن برنامج تكافل وكرامة قائم على الصرف النقدي للمواطنين الذين تحت خط الفقر في جميع محافظات مصر والتركيز أكثر بالمنطقة الجغرافية لمحافظات الصعيد، بجانب توفير لهم فرص عمل ولهم الأولوية في أخذ قروض لإقامة مشاريع استثمارية أو شراء معدات منتجة، وإعفاء أبنائهم من المصاريف الدراسية بجميع المراحل التعليمية، حتى مرحلة الجامعية.

وأضاف عبد الرحمن البشاري، خلال حوارة ببرنامج ملفات المذاع على قناة النيل الأخبار أن الانضمام إلى برنامج تكافل وكرامة له عدة شروط، ومن أولويات هذه الشروط أن تكون الأسرة تحت خط الفقر ومن كبار السن الذين ليس لهم ملفات تأمينية في القطاع الخاص أو العام، أو لهم مصدر دخل ثابت، وأصحاب الهمم من ذوي الاحتياجات الخاصة، والأمراض المزمنة الذين ليس لديهم القدرة على العمل، والأرامل والذي هجر أزواجهم، وكل هذا بإثبات مستندى، ويشمل برنامج تكافل وكرامة توفير فرص عمل مناسبة لكل أفراد الأسرة من أعمال يدوية وحرف مختلفة، لتصبح أسرا منتجة.

وتطرق الصحفي عبد الرحمن البشاري إلى مشروع حياة كريمة الذي ساهم في إدخال مشاريع الصرف الصحي إلى العديد من قرى محافظات مصر، الذي يعوض بالفائدة وحماية المواطنين من الأمراض والمعاناة الاقتصادية في تكلفة نقل خزانات الصرف الصحي، وإعادة ترميم بعض المدارس وتطويرها، بجانب ترميم المنازل الأكثر بعض المواطنين، وأدخل مياه الشرب وإيصال الإنترنت، مشيرا إلى مبادرة الصحة وعلى رأسها القضاء على فيروس سي، التي كانت مصر تحصل على مركز عالمي في انتشاره والذي يتسبب بتليف كبدي ويساهم في تدمير الأسرة بأكملها معنوياً ونفسياً واقتصادياً.