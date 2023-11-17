"أكسيوس": قائد القيادة المركزية الأميركية سيزور إسرائيل مع اشتداد القتال على الحدود مع لبنان

نقل موقع "أكسيوس"، أن "قائد القيادة المركزية الأميركية مايكل إريك كوريلا سيزور إسرائيل مع اشتداد القتال على الحدود مع لبنان".

وكان قد توجه كوريلا، المشرف على القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، إلى إسرائيل الشهر الماضي في زيارة غير معلنة، آملاً في "ضمان حصول الجيش الإسرائيلي على ما يحتاجه في الوقت الذي يخوض فيه حربا متصاعدة ضد حماس".

واعتبر الجيش الإسرائيلي، الشهر الماضي، أن "زيارة كوريلا خلال الحرب، تؤكد قوة الارتباط والمصير المشترك للدولتين بشكل عام، ولجيش الإسرائيلي مع جيش الولايات المتحدة بشكل خاص".

وكانت الولايات المتحدة الأميركية قد أعلنت دعم إسرائيل وتزويدها بالأسلحة عقب بدء عملية "طوفان الأقصى" التي أعلنت عنها الفصائل الفلسطينية في 7 تشرين الأول.