وزارة الطوارئ الروسية: قمنا بإجلاء 120 مواطنا روسيا آخرين من قطاع غزة

أفادت الخدمة الصحفية لوزارة الطوارئ الروسية، بأنها "سوف تقوم بتسليم 120 شخصا آخرين تم إجلاؤهم من منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي إلى روسيا".

وأوضحت الوزارة، أن "مجموعة أخرى من المواطنين الروس وأفراد عائلاتهم، ممن كانوا يرغبون في مغادرة منطقة قطاع غزو، غادروا مقر العمليات في مطار القاهرة للقيام برحلة أخرى إلى موسكو. واليوم سيتم تسليم 120 شخصا من البالغين والأطفال إلى وطنهم".

وكانت أول دفعة من المواطنين الروس قد وصلت، الأحد الماضي، إلى الأراضي المصرية عبر معبر رفح، وشملت 70 مواطنا، من بينهم 28 طفلا.

وكان مستشار رئيس وزارة الطوارئ الروسية قد أفاد بأنه لا يزال يتعين إجلاء 400 مواطن روسي من قطاع غزة، وأن أكثر من 200 مواطن تم إجلاؤهم بالفعل.