زيلينسكي: إمدادات القذائف إلى أوكرانيا انخفضت منذ الحرب بين إسرائيل و"حماس"

أكّد الرّئيس الأوكراني ​فولوديمير زيلينسكي​، أنّ إمداداتنا من قذائف المدفعيّة "انخفضت"، بعد اندلاع الحرب بين ​إسرائيل​ وحركة "حماس" منذ 7 تشرين الأوّل الماضي. وأشار خصوصًا إلى القذائف من عيار 155 ملم، الّتي تُستخدم على نطاق واسع عند خطوط الجبهتَين الشّرقيّة والجنوبيّة في ​أوكرانيا​.

وأشار في تصريح صحافي، إلى أنّ "الأمر ليس كما لو أنّ ​الولايات المتحدة الأميركية​ قالت "لن نعطي أي شيء لأوكرانيا"، لا، لدينا علاقات جادّة وقويّة للغاية"، موضحًا أنّه "أمر طبيعي، الجميع يقاتلون من أجل البقاء... لا أقول إنّه أمر إيجابي، لكن هكذا هي الحياة وعلينا أن ندافع عمّا هو لنا". ولفت إلى أنّ في جميع أنحاء العالم، "أصبحت المستودعات فارغة، أو هناك حدّ أدنى قانونيًّا لا تستطيع هذه الدولة أو تلك النّزول تحته".