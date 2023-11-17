كارفاخال لبيكيه: ليست كل الفرق ريال مدريد

ويتواجد كارفخال صاحب 31 عاما رفقة المنتخب الإسباني لمواجهة قبرص وجورجيا في التوقف الدولي الجاري، ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة ليورو 2024.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012