اشتباكات في محيطه.. الاحتلال يجرّف حديقة مجمع الشفاء بعد انسحاب دباباته

المنامة - ياسر ابراهيم - يشهد مجمع الشفاء الطبي في غزة اشتباكات حوله، بينما فرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي حصارا شاملا على جميع جهاته، بعد أن أعادت اقتحام المستشفى من المدخل الجنوبي باستخدام الجرافات خلال الساعات الماضية.



وأفاد صحفي من محيط مجمع الشفاء لقناة الجزيرة بأن الاشتباكات حول المجمع لم تتوقف منذ الصباح. وقال إن المنطقة المحيطة بالمجمع الطبي الأكبر في القطاع أشبه بمنطقة عسكرية، ولا أحد يستطيع الوصول إليها.

وقالت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إن مقاتليها لا زالوا يخوضون اشتباكات ضارية في محيط مجمع الشفاء، مؤكدة إيقاع إصابات محققة في صفوف جيش الاحتلال.



في السياق أفاد مصدر طبي في مجمع الشفاء أن جرافات عسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي تنفذ عمليات تجريف وحفر في الحديقة الخلفية للمستشفى، بعد أن انسحبت منها الدبابات.



وفي تصريح لوكالة "الأناضول"، قال المصدر مفضلا عدم ذكر اسمه لدواعٍ أمنية، إن الدبابات الإسرائيلية "انسحبت من ساحة المستشفى، ولكن دخلت جرافات عسكرية إلى الحديقة الخلفية وتنفذ عمليات تجريف وحفر واسعة فيها".



وأضاف المصدر، بأن الجرافات "سحبت السيارات من ساحات المستشفى قبل أن تبدأ بعمليات الحفر والتجريف".



وأشار إلى أن الجرافات قامت بعملية تسوية كاملة لساحات المستشفى ودمرت كل ما فيها من خيام ومنشآت ومظلات وأسوار.



يأتي ذلك، فيما تفرض الآليات العسكرية حصارا شاملاً على المستشفى من جميع الجهات وتستهدف كل من يتحرك داخل أو خارج المستشفى، وفق المصدر ذاته.



وقالت وزارة الصحة في غزة إن الجيش الإسرائيلي دمر أقساما طبية في هجومه على مستشفى الشفاء.



كما ذكرت مصادر داخل مجمع الشفاء لقناة الجزيرة، أن الجرافات الإسرائيلية شرعت في تدمير الجزء الجنوبي من المجمع وهي تتقدم لتجريف الأقسام الأخرى، مشيرة إلى أن مئات من جنود الاحتلال اقتحموا أقسام المستشفى المختلفة وشرعوا في إطلاق النار بكثافة.



ونقلت رويترز عن مسؤول عسكري إسرائيلي قوله إن قوات خاصة إسرائيلية تفتش كل مبنى وكل طابق في مستشفى الشفاء.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة من المدخل الجنوبي باستخدام الجرافات.



وأكدت مصادر داخل المستشفى للجزيرة أن القوات الإسرائيلية عزلت الأقسام المختلفة، وأنها تستهدف بالقناصة والطائرات المسيرة كل من يتحرك بين هذه الأقسام. كما فجرت قوات الاحتلال مستودعات للأدوية.



وأكد الدكتور عدنان البرش، رئيس قسم جراحة العظام بمستشفى الشفاء، أن جرافات جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت المستشفى من المدخل الجنوبي، وتقوم بتجريف الساحة الخلفية.



وأعرب البرش عن مخاوف من أن يكون ذلك تمهيدا لدخول الدبابات والجنود إلى ما تبقى من أقسام مجمع الشفاء.



ومنذ أيام، يتعرض مستشفى الشفاء ومحيطه وسائر مستشفيات القطاع لقصف إسرائيلي وحصار، بزعم وجود مقر لمسلحي المقاومة الفلسطينية، وهو ما تنفيه مرارا حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والمسؤولون الفلسطينيون في قطاع غزة.

المصدر: وكالات