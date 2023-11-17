"أدلتنا تدعم ذلك".. محامي فرنسي يطالب الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال المحامي الفرنسي جيل ديفر في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، إن هناك نحو 80 حاشية قانونية بالعريضة التي قدمها إلى المحكمة الجنائية الدولية برفقة 500 محام لإدانة جرائم الاحتلال في حق المدنيين في غزة والتي وصفها "بالإبادة الجماعية".

وأوضح ديفر على امتلاكه أدلة كثيرة، تشمل الوثائق التي عرضتها وسائل الإعلام والشهادات التي حصلوا عليها من المنطقة، إضافة إلى أن منفذ الأحداث في غزة غير خفي.

وطالب المحامي الفرنسي في مذكرته باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشيرا إلى أن مستوى الأدلة لديه يدعم ذلك.

ووجه ديفر النصح للمدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية: "ضرورة أن يكون المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية حذرا للغاية"، منتقدا ازدواجية المعايير التي يتعامل بها الغرب مع القضية الفلسطينية: "الدول الغربية، عندما يتعلق الأمر بفلسطين، يكون لديها موقف مختلف عن ذلك المتخذ ضد روسيا".

وكشف عن تعاون اللجنة التي يرأسها مع بعض المدققين للتحقق من صحة الصور المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي عن مشاهد من غزة: "من بين الصور المذكورة ما يظهر جنودا إسرائيليين يضربون أسرى فلسطينيين ويسخرون منهم أثناء وضعهم في حافلة وهم عراة".