كندا تسمح بجمع الأموال والتطوع للخدمة بجيش الاحتلال الإسرائيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قالت مجموعة القانونية للمساءلة الكندية، اليوم الخميس، إن هناك أدلة كثيرة تشير إلى تواطؤ مسؤولين كنديين بجرائم حرب في غزة.

وأكدت المجموعة القانونية في تصريحات تلفزيونية لقناة "الجزيرة"، أن الحكومة الكندية تسمح بجمع الأموال لصالح الجيش الإسرائيلي، موضحة أن كندا ساعدت إسرائيل بسياقات مثل إرسال الأسلحة والسماح لمنظمات بتجنيد متطوعين.

وأشارت إلى أن المجموعة أخطرت الحكومة بعزمها محاكمة مسؤولين كنديين لدورهم بمساعدة إسرائيل، لافتة إلى أن إشعارها تضمن تحذيرا من إدانة مسؤولين كنديين وملاحقتهم أمام الجنائية الدولية.