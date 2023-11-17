شكرا لقرائتكم خبر عن نبيلة مكرم تكشف لـ"الشاهد" كيف حاربت الدولة الطائفية للحفاظ على الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج السباق، إن لدينا بعض المشاكل، بسبب عقلية البعض الطائفية ولكنهم ليسوا أساس، مشيرة إلى أن الدولة أصبح لها دورًا كبيرًا في محاربة الطائفية.

وأضافت "مكرم"، خلال حوارها ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أننا نرى اليوم قوافل ثقافية تجوب الصعيد لأن أكثر المناوشات الطائفية كانت تتم به.

وتابعت، أن الرئيس يطور وينمي منطقة الصعيد، كما أن حياة كريمة تعمل في الصعيد ووزارة الثقافة تقدم أنشطة فنية في الصعيد فهذا يوقف أي مجال للطائفية.

وأكدت أن الإخوان كان لديهم مائة فرصة خاصة في الكنائس التي حرقت والتي كان من الممكن أن تشعل أي بلد، ولكن المصري يعي أن ماحدث من الخارج ومن بعض المتطرفين، مشيرة إلى أن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قال "وطن بلا كنائس أفضل من كنائس بلا وطن".

وأشارت إلى أنه بعد ضرب الكنائس تم تفجير مسجد، وكان المسلمين يعزون المسحيين وهم محرجين، موضحة أن المصري بطبيعته أصبح واعيًا ويرى تحرك الدولة معه وهذا الملف من أهم مميزاته أنه حافظ على الوطن.