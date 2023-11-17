اشتباكات مسلحة بين فلسطينيين وقوات من الجيش الإسرائيلي بعد اقتحامها مدينة جنين ومحيط مخيمها

ذكرت "وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينيّة- وفا"، أنّ "قوّات كبيرة من ​الجيش الإسرائيلي​ ترافقها وحدات خاصّة وجرّافات عسكريّة، اقتحمت ​مدينة جنين​ في شمال الضقة الغربية من محاور عدّة، ما أدّى إلى اندلاع مواجهات واشتباكات مسلّحة مع عدد من الشّبان"، مشيرةً إلى أنّ "القوّات الإسرائيليّة انتشرت في عدد من أحياء المدينة ومحيط مخيّمها، ونشرت قناصتها على أسطح عدد من المنازل والمباني".

وأفادت بـ"انقطاع ​التيار الكهربائي​ عن أحياء عدّة في مدينة جنين وأطراف المخيّم، وبشروع الجرّافات الإسرائيليّة في تدمير البنية التّحتيّة في المدينة وأطراف المخيم، وتجريف الشّوارع، كما ألحقت أضرارًا بعدد من مركبات المواطنين، وشوّشت على الاتصالات في المدينة ومخيّمها".