البرلمان التركي قرر تأجيل مناقشة قانون خاص بالموافقة على بروتوكول انضمام السويد للناتو

قرّرت لجنة الشّؤون الخارجيّة في ​البرلمان التركي​، عقب اجتماعها برئاسة النّائب ​فؤاد أوقطاي​، تأجيل مناقشة مشروع القانون الخاص بالموافقة على بروتوكول انضمام ​السويد​ إلى "​حلف شمال الأطلسي​" (الناتو)، بعد الموافقة على مقترح قدّمه نوّاب حزب "العدالة والتنمية" في هذا الاتجاه.

ونصّ المقترح على عدم الانتقال إلى بنود المشروع وإنهائه، نظرًا لعدم اتضاح الموضوع المطروح للنّقاش، وعدم نضوج المفاوضات بما فيه الكفاية.

يُذكر أنّ في 23 تشرين الأوّل الماضي، وقّع الرّئيس التّركي ​رجب طيب أردوغان​ بروتوكول انضمام السويد إلى حلف النّاتو.

وكانت قد استضافت العاصمة اللّيتوانيّة فيلنيوس في منتصف تمّوز الماضي، اجتماعًا ثلاثيًّا ضمّ أردوغان، رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، وأمين عام "الناتو" ينس ستولتنبرغ. وعقب الاجتماع، أكّد بيان ثلاثي أنّ أنقرة ستحيل بروتوكولات انضمام السّويد للحلف إلى البرلمان للتّصديق عليه، وأنّ ستوكهولم ستدعم جهود إحياء مسار انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي.