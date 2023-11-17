حكومة فنلندا قررت إغلاق عدد من معابرها الحدودية مع روسيا لمواجهة الهجرة غير النظامية

أعلنت وزيرة الدّاخليّة الفنلنديّة ماري رانتانين، أنّ "الحكومة اتخذت قرارًا بإغلاق معابر فاليما ونوياما وإيماترا ونيرالا عند الحدود بين ​فنلندا​ و​روسيا​" ليل الجمعة- السّبت، فيما اتّهم رئيس الوزراء بيتيري أوربو، روسيا بالتّصرّف بشكل "خبيث".

ويوم الثّلثاء الماضي، أعلنت فنلندا أنّها تدرس تقييد حركة المرور عبر حدودها مع روسيا، أو حتّى إغلاق نقاط العبور بين البلدين، بعد زيادة عدد المهاجرين الدّاخلين إليها بشكل غير شرعي.

يُذكر أنّ فنلندا تشترك في حدود طولها 1340 كيلومترًا مع روسيا. وفي الأسابيع الأخيرة، شهدت فنلندا زيادةً في عدد الوافدين دون أوراق ثبوتيّة والمتحدّرين من الشّرق الأوسط وإفريقيا، وخصوصًا من العراق والصومال واليمن.