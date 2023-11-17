ستولتنبرغ: نثق باستمرار الدعم الأميركي لأوكرانيا ومن مصلحة دول الناتو منع بوتين من الانتصار

اعتبر الأمين العام لـ"حلف شمال الأطلسي" (ناتو) ​ينس ستولتنبرغ​، أنّ "عدم تقديم الدّعم إلى أوكرنيا، لن يكون "مأساةً لها فحسب، بل سيكون خطرًا للغاية بالنّسبة لنا أيضًا"، مؤكّدًا أنّ جميع دول "​الناتو​" ملتزمة بدعم ​كييف​.

وأشار، خلال مؤتمر صحافي مشترك في ختام لقائه رئيس لاتفيا إدغارز رينكيفيتش، إلى أنّ "من المصلحة الأمنيّة الوطنيّة لجميع دول الناتو، وبالتّالي للولايات المتحدة الأميركية أيضًا، منع الرّئيس الرّوسي ​فلاديمير بوتين​ من الانتصار في ​أوكرانيا​"، معربًا عن "ثقته" في استمرار تدفّق المساعدات الأميركيّة على أوكرانيا.

والولايات المتّحدة هي أكبر مانح للمساعدات العسكريّة لأوكرانيا بإجمالي 44,2 مليار دولار، منذ بدء الحرب الرّوسيّة فيها في شباط 2022. لكنّ بعض أعضاء الكونغرس الجمهوريّين يعارضون استمرار الدّعم العسكري الأميركي لأوكرانيا، ما يثير شكوكًا حول اعتماد حزم جديدة.