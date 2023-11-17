شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تدرس إنشاء محطة إسالة جديدة لتعزيز الطاقه الاستيعابية للمصافى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، العمل علي تدارس إنشاء محطة إسالة جديدة وخطوط أنابيب لتعزيز الطاقة الاستيعابية للمصافي وتنمية صادراتها من الغاز المسال.

يأتي ذلك في ضوء ما تكشفه وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2023/2024 المُقدمة من وزيرة التخطيط ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ)، عن أهم المستهدفات في مجال تنمية الصادرات من الغاز المسال والصادرات البترولية.

وتكمن أهمية قطاع البترول والثروة المعدنية في كونه المصدر الرئيسي لتوليد الطاقة والذي يُلبي احتياجات كافة القطاعات الإنتاجية السلعيّة والخدمية وأسواق الاستهلاك النهائي من المُنتجات البترولية والغازات، بالإضافة إلى دوره في تنمية موارد الدولة من النقد الأجنبي من خلال نشاطه التصديري، وبخاصة من الغاز الطبيعي المسال.

وتتمثل الاستراتيجية التنموية لقطاع البترول – والُمُنبثقة من رؤية مصر 2030 في ترسيخ دور القطاع في تأمين احتياجات البلاد من المواد البترولية لمواكبة متطلبات التنمية المستدام وتعظيم مُساهمة القطاع في الدخل القومي، وزيادة رفاهية المواطن وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتداول الطاقة.