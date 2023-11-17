شكرا لقرائتكم خبر عن حزب مستقبل وطن فى شمال سيناء يعقد مؤتمرًا جماهيريًا لدعم الرئيس السيسي.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت أمانة حزب مستقبل وطن أمانة شمال سيناء، برئاسة يسري جاسر مؤتمرًا جماهيريًا، لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية. حضر المؤتمر أمين المحافظة النائب سالم العكش، والمحاسب يسري جاسر أمين تنظيم المحافظة، والنائب رحمي بكير، ولفيف من أعضاء هيئة مكتب المحافظة وأمناء الأقسام وأمناء التنظيم. وتناول المؤتمر الحديث عن إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي على كافة المستويات، ودعم ترشحه لفترة رئاسية جديدة لمواصلة رحلة البناء والتنمية، فضلاً عن دعوة المواطنين للمشاركة في العملية الانتخابية بكثافة.

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