شكرا لقرائتكم خبر عن حزب مستقبل وطن بالسويس ينظم مؤتمرًا حاشدًا لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بالسويس بقيادة النائب أحمد خشانة أمين حزب مستقبل وطن بالسويس، عضو مجلس الشيوخ، رئيس الهيئة البرلمانية لنواب السويس، مؤتمرا حاشدا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، بقاعة النصر للبترول بحضور حشد كبير من أهالي السويس من جميع الطوائف والأحزاب والمؤسسات الدينية والجامعات والجمعيات الأهلية والنقابات والشركات. وبدأت فعاليات المؤتمر بتلاوة آيات الذكر الحكيم، وعرض فيلم تسجيلي عن إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال السنوات الماضية. ورحب النائب أحمد خشانة عضو مجلس الشيوخ بالحضور الجماهيري، موجها الشكر لهم، مؤكدا أن كثافة الحضور تثبت وعي أهالي السويس ودعمهم للقيادة السياسية، معتبرا هذا الدعم بمثابة رد الجميل لرئيس عبر بالوطن إلى بر الأمان، ويمثل فخرا لمصر وللعالم أجمع.

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