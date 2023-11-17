شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تطورات الأوضاع فى غزة على مائدة لجنة حقوق إنسان النواب الأسبوع القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصصت لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، إجتماعاتها الأسبوع القادم، لاستكمال متابعة اخر التطورات في قطاع غزة، جنبا إلي جانب مناقشة الشكاوي الواردة للجنة، والردود عليها.

يُشار إلي أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة برقم 1 لسنة 2016 والمعدلة بالقانون رقم 136 لسنة 202 حددت اختصاصات لجنة حقوق الإنسان وفي مقدمتها الحقوق ،والحريات ،والموضوعات المتعلقة بالقانون الدولى الإنسانى، والقانون الدولى لحقوق الإنسان، تقارير المجلس القومى لحقوق الإنسان، الجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان فى تقارير المجالس القومية والهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.

يأتي ذلك إلى جانب نظر الشكاوى التى تقدم من المواطنين والهيئات فيما يتعلق بحقوق الإنسان، التشريعات المتعلقة بالعدالة الانتقالية، وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة.

وكانت انتخابات هيئة مكتب اللجنة بدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني قد أسفر عن فوز النائب طارق رضوان برئاستها وكل من النائبين أيمن أبو العلا و محمد عبد العزيز بوكالتها، ومحمد تيسير مطر بأمانة السر، وذلك بالتزكية.