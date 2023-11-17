ليس حماس.. خبير عسكري يكشف السر وراء اقتحام جيش الاحتلال لمستشفى الشفاء



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قال العميد سمير راغب، رئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية، إن مزاعم إسرائيل بشأن تمركز غرف عمليات حماس ومراكز قيادتها في أنفاق أسفل المستشفيات ليست جديدة، مضيفًا: "إسرائيل من 20 سنة تزعم وجود مركز قيادة لحماس فى مجمع الشفاء لكن حتى الآن لا يثبت دليل مادي على ذلك".

وأضاف راغب خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث فى مصر"، عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، أن هناك دلائل مادية تؤكد عدم وجود أي مراكز قيادة لـ حركة حماس داخل مستشفى الشفاء، موضحًا أن مراكز القيادة عادة تشتمل على هوائيات للتواصل وتعتمد على مساحات تكفي لعمليات التقهقر أو تنفيذ استراتيجيات الهروب.

وأكد العميد سمير راغب، أن الهدف من اقتحام جيش الاحتلال لمجمع الشفاء الطبي هو تتبع مسار الأسرى الإسرائيليين المصابين فى عملية طوفان الأقصى التي نفذتها حركة حماس في 7 أكتوبر الماضي.

وتوقع الخبير العسكري سمير راغب، أن استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لن يتجاوز الـ 3 أشهر كحد أقصى، مشيرًا إلى أن جيش الاحتلال يحارب قطاع غزة على الطريقة الروسية وليس الأمريكية والذي لا يعتمد على المناورة، موضحًا أن جيش الاحتلال استطاع السيطرة على المنطقة الواقعة بين بيت لاهيا وبيت حانون.