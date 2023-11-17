التلفزيون السوري: دفاعتنا الجوبة تتصدى لأهداف معادية بمحيط دمشق

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال التلفزيون السوري: إن "دفاعاتنا الجوية تتصدى لأهداف معادية في محيط العاصمة دمشق".

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق أن طائراته الحربية قصفت "بنى تحتية" في جنوبي سوريا بعد عملية إطلاق صاروخية باتجاه هضبة الجولان.

وقال الجيش إن صاروخين أطلقا من سوريا سقطا في مناطق غير مأهولة في الجولان وأن صافرات الإنذار دوت في المنطقة.

ومنذ بداية عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، استهدفت القوات الإسرائيلية الأراضي السورية 19 مرة، 13 منها كانت بالقصف الجوي وكان للمطارات السورية النصيب الأكبر منها.