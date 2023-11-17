أمطار غزيرة.. الأرصاد تحدد موعد اضطراب الأحوال الجوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن تشهد الفترة من يوم الأحد المقبل حتى الإثنين، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وسيناء.

وأشار إلى أنه يصاحب الأحوال الجوية سقوط أمطار متفاوتة الشدة ورعدية أحيانًا مع انخفاض في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2: 3 درجة مئوية ونشاط للرياح على بعض المناطق.

ويشهد يوم الأحد أمطار قد تكون غزيرة بنسبة حدوث 70% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومدن القناة وشمال سيناء وتكون رعدية أحيانًا على فترات متقطعة.

ويشهد يوم الأحد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.