إسرائيل تعلن اكتشاف نفق داخل مجمع الشفاء.. وحماس ترد

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجيش الإسرائيلي عن اكتشافه نفقا، قال إنه تابع لحركة "حماس"، داخل مجمع مستشفى "الشفاء" في غزة الذي يقتحمه الجيش منذ الأربعاء الماضي.

ونشر الجيش الإسرائيلي مقطع فيديو لمدخل النفق.

واتهم الجيش الإسرائيلي حركة "حماس" باستخدام مستشفيات أخرى للأغراض العسكرية.

ونشر صورا لنفق، قال إنه "نفق جديد" تم اكتشافه تحت مستشفى الرنتيسي. كما نشر صورة لكمية من الأسلحة والذخيرة، التي تم اكتشافها داخل مستشفى القدس.

وفي وقت سابق، اتهم الجيش الإسرائيلي "حماس" باستخدام مستشفى "الشفاء" لأغراض عسكرية. وتحدث عن وجود شبكة أنفاق ومركز قيادة لـ "حماس" داخل المجمع.

ونفت "حماس" صحة الاتهامات الإسرائيلية، واصفة إياها بـ "الأكاذيب" و"الدعاية".