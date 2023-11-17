القوات الإسرائيلية تحاصر مستشفى ابن سينا في جنين بالضفة وتطالب العاملين بإخلائه

أفافدت وسائل إعلام فلسطينية، بأن قوات الجيش الإسرائيلي طالبت بإخلاء مستشفى ابن سينا في مدينة جنين فورا، واعتقلت مسعفين.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أكدت مصادر محلية بأن قوات الجيش الإسرائيلي تحاصر المستشفى من جميع الجهات منذ عدة ساعات، وتقوم بتفتيش سيارات الإسعاف في محيطه، وطالبت عبر مكبرات الصوت بإخلاء المستشفى.

وأجبرت قوات الجيش الإسرائيلي عددا من المسعفين على إخلاء المستشفى رافعين أيديهم، وقامت بتفتيشهم في ساحة المستشفى واعتقلت عددا منهم، وفقا لوفا.

وذكرت قناة "الجزيرة" أن عددا من أطباء مستشفى ابن سينا قرب مخيم جنين يرفض الامتثال لطلبات قوات الجيش بإخلاء المستشفى.