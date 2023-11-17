الأب مبارك: من ليس أهلًا للسلطة لا يستطيع أن يرى حوله إلّا التابعين الضعفاء

"إسمع يا بني"، كتاب جديد يصدر للأب ​​​​كميل مبارك​​​​، يتضمن مجموعة من الحكم. وسيتم توقيع الكتاب، يوم الجمعة في 24 الحالي، في جامعة الحكمة- فرن الشباك، عند الساعة السادسة مساء.

ومن ضمن الحكم التي يتضمنها الكتاب:

إسمَعْ يا بُنَيَّ

مَن ليس أهلًا للسلطة لا يستطيع أن يرى حولَه إلّا التابعين الضعفاء، لأنّه أعجز من أن ينظرَ الى فوقُ كي يرى كبار النفوس والعقول عشّاق الحرّيّة .