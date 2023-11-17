الدفاعات الجوية السورية تصدت لقصف جوي إسرائيلي في محيط دمشق

أعلن مصدر عسكري سوري، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السورية، أن "العدو الإسرائيلي نفذ فجر الجمعة عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً عدداً من النقاط في محيط دمشق، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، وأدى العدوان إلى وقوع بعض الخسائر المادية".

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