"الجزيرة": 3 قتلى فلسطينيين جراء قصف إسرائيلي على مخيم جنين

أفاد مصدر طبي فلسطيني لقناة "الجزيرة" عن سقوط 3 قتلى عدد جراء قصف إسرائيلي على مخيم جنين. وفي وقت سابق، أفافدت وسائل إعلام فلسطينية، بأن قوات الجيش الإسرائيلي طالبت بإخلاء مستشفى ابن سينا في مدينة جنين فورا، واعتقلت مسعفين. وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أكدت مصادر محلية بأن قوات الجيش الإسرائيلي تحاصر المستشفى من جميع الجهات منذ عدة ساعات، وتقوم بتفتيش سيارات الإسعاف في محيطه، وطالبت عبر مكبرات الصوت بإخلاء المستشفى.

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