وفد رسمي روسي غادر كوريا الشمالية بعد زيارة استغرقت يومين

أفادت وسائل إعلام كورية شمالية رسمية بأن وفدًا روسيًا برئاسة وزير الموارد الطبيعية ألكسندر كوزلوف غادر بيونغ يانغ بعد زيارة استغرقت يومين، في وقت يثير التعاون المتزايد بين البلدين قلق واشنطن وسيئول.
وجاءت الزيارة في أعقاب تحذير وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن هذا الشهر من "نمو" العلاقات بين بيونغ يانغ وموسكو والتي وصفها بـ"الخطيرة"، داعيا الصين حليفة كوريا الشمالية إلى كبح جماح بيونغ يانغ.
وذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية أن الوفد وصل إلى بيونغ يانغ الثلاثاء وغادر الخميس في مهمة لبحث "التعاون في مجالات التجارة والاقتصاد والعلوم والتكنولوجيا".
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