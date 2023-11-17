زيلينسكي: لقاء بايدن وشي جيد لأوكرانيا

اعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنّ الاجتماع الأخير بين نظيرَيه الأميركي جو بايدن والصيني شي جينبينغ "جيّد" لأوكرانيا التي تُواجه الهجوم الروسي.
وبعد قمّة بين بايدن وشي في كاليفورنيا ساهمت في استئناف الاتصالات العسكرية الرفيعة المستوى بين البلدين والمعلّقة منذ أكثر من عام، قال زيلينسكي لمجموعة من وسائل الإعلام بينها وكالة فرانس برس "نحن نفهم أنّ لقاءهما جيّد بالنسبة إلينا".
ولم يؤكد زيلينسكي إن كان بايدن وشي قد ناقشا الحرب في أوكرانيا، لكنّه شدّد على أنّ الهجوم الروسي يجب أن "يُعالج بطريقة أو بأخرى" خلال المحادثات بين القوى العظمى.
ولم تُدن الصين أبدا الهجوم الروسي، وكثّفت التعاون الاقتصادي والدبلوماسي والعسكري مع موسكو منذ بدء النزاع في شباط 2022.
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