أعلن البيت الأبيض، أنّ الرئيس الأميركي جو بايدن وقّع على قرار استمرار تمويل الحكومة الفيدرالية.

وكان قد أقرّ مجلس النواب الأميركي، الثلاثاء الماضي، تمديد موازنة الحكومة الفيدرالية، في خطوة تقلّص إلى حدّ كبير خطر إغلاق العديد من المؤسسات الفيدرالية وانقطاع التمويل عن موظفين حكوميين في فترة عيد الشكر.

وتشلّ الخلافات بين الجمهوريين والديموقراطيين عمل الكونغرس، ولم يقرّ لا مجلس الشيوخ حيث الغالبية بيد الديموقراطيين ولا مجلس النواب حيث الغالبية بيد الجمهوريين مشاريع موازنات الإدارات الفيدرالية للعام 2024.