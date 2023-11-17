اسطلاع رأي لـ"معاريف" أظهر تراجع قوّة "الليكود": 50% من الإسرائيليين يفضلون غانتس لرئاسة الحكومة

نشرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية استطلاع رأي أظهر تراجع قوّة حزب "الليكود" الحاكم بزعامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إلى 17 مقعدًا بالكنيست وتعاظم قوة حزب الوزير بمجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس إلى 42 مقعدًا.

ولفتت إلى أنّ أحزاب الائتلاف الحاكم تفقد أغلبيتها النيابية وقوتها لا تتعدى 42 مقعدًا، بينما الأحزاب التي تشكل المعارضة تحقق أغلبية نيابية تتمثل بـ 78 مقعدًا في الكنيست من أصل 120.

وأظهر الاستطلاع أنّ 50% من الإسرائيليين يرون أن غانتس أفضل لرئاسة الحكومة، بينما يرى 29% أن رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي بنيامين نتانياهو هو الأنسب، بينما 13% قالوا إن رئيس الموساد السابق يوسي كوهن هو الأنسب بدلا من نتانياهو لزعامة الليكود، في حين أنّ 12% قالوا إن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت هو الأنسب لزعامة الليكود من نتانياهو.

ويأتي هذا الاستطلاع في وقت تستمر فيه الحرب الإسرائيلية على قطاع غزّة، وسط اتهامات لنتانياهو بالفشل ودعوات له للاستقالة من منصبه.