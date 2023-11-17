شي جينبينغ دعا كيشيدا لإدارة خلافات الصين واليابان "بطريقة مناسبة"

أكّد الرئيس الصيني شي جينبينغ، خلال لقائه رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في كاليفورنيا، أنّ على بلديهما " التركيز على المصالح المشتركة وإدارة خلافاتهما بطريقة مناسبة"، على ما نقل التلفزيون الصيني العام "سي سي تي في".

وأوضح شي لكيشيدا خلال لقائهما في سان فرانسيسكو على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي آسيا-المحيط الهادئ (أبيك)، أن الدولتين يجب ان "تنخرطا في بناء علاقات صينية- يابانية تتماشى مع متطلبات العصر الجديد".

ولفت إلى أنّ "التعايش السلمي والصداقة عبر الأجيال والتعاون الذي يفيد الطرفين والتنمية المشتركة هي الاتجاه الصحيح على صعيد المصالح الجوهرية للشعبين الصيني والياباني".

وأكد شي أنّه منذ بداية الروابط بين البلدين "حافظت العلاقات بين البلدين رغم المراحل المضطربة، على زخم التنمية ما حمل منافع مشتركة لشعبي البلدين"، مشيرًا إلى أنها "تلعب أيضا دورا إيجابيا في تعزيز السلام والتنمية والازدهار في المنطقة".

من جهته، قال رئيس الوزراء الياباني إنّه عبّر لشي "عن مخاوفنا الكبيرة بشأن نشاط الصين العسكري قرب اليابان وتعاونها مع روسيا"، وذلك في تصريحات لمحطات التلفزيون اليابانية.

وكشف "أنني شددت مجددا على الأهمية القصوى للسلام في مضيق تايوان للأسرة الدولية واليابان"، موضحًا أنّ "في ما يتعلق ببحر الصين الشرقي عبّرت مرة جديدة عن مخاوفنا الكبيرة وطالبت بسحب فوري للعوامات (الصينية) الموضوعة في المنطقة التجارية الخالصة التابعة لليابان".