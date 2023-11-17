"ألفا": تزويد محطة ميس الجبل بالمازوت والخدمة عادت إلى طبيعتها

أعلنت شركة "ألفا"، في بيان، أنّه "الفرق الفنية العائدة إلى شركة ألفا استطاعت، أمس الخميس، الوصول إلى محطة ميس الجبل، وزوّدتها بمادة المازوت، بعدما حصلت على الضوء الأخضر من الجهات المعنية وبالتنسيق الكامل معها. تاليا، عادت الخدمة إلى طبيعتها في المنطقة التي تتغذى من المحطة".
ولفتت إلى أنها "لا تألو جهدا من أجل تأمين استمرارية الخدمة في المنطقة الحدودية الجنوبية في ضوء الوضع الحاصل. وهي لهذا الغرض على تنسيق مباشر ومستمرّ مع الجهات المعنية، وخصوصا الجيش، وتزوّد محطاتها بمادة المازوت كلّما سنَحَ لها الظرف المعروف".
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