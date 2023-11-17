في صحف اليوم: البيسري يتبلغ من مفوضية اللاجئين أنّها ستقوم بتسليم داتا النازحين مطلع كانون الاول

نقلت صحيفة "الديار" عن مصادر مطلعة عن تبلغ مدير عام الامن العام بالانابة الياس البيسري من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنّها ستقوم بتسليم المديرية مطلع كانون الاول المقبل كامل بيانات اللاجئين السوريين الموجودين على الاراضي اللبنانية".

ويأتي التزويد المرتقب للداتا من المنظمة الاممية بعد اشهر طويلة من المماطلة واصرار من الحكومة بتسلمها من دون شروط.

في سياق آخر، ذكرت صحيفة "الجمهورية"، أنّ في إطار الاتصالات الديبلوماسية ببكركي بعد عودة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي من الفاتيكان، يلتقي اليوم ممثلة الاتحاد الأوروبي السفيرة Sandra De Wale، ثم السفير الفرنسي في بيروت، حيث من المقرّر ان يستكمل البحث في ما انتهت إليه الاتصالات الفرنسية من اجل تسهيل انجاز الاستحقاق الرئاسي في لبنان في ظلّ ما عكسته الحرب على غزة»من جمود على هذا المستوى، وخصوصاً لجهة توقف حراك الموفد الرئاسي الفرنسي الى لبنان جان ايف لودريان، الذي يواصل اتصالاته في انتظار جلاء الأجواء الاقليمية والدولية.

ويأتي ذلك، بحسب "الجمهورية"، في الوقت الذي أشارت أوساط كنسية الى ضرورة عدم الاستسلام لحالة الانتظار للتطورات الخارجية الخطيرة الحاصلة وتداعياتها على الساحة اللبنانية، لما يمكن ان يشكّله هذا الانتظار من مزيد من التضعضع المؤسساتي والاقتصادي والنقدي، حيث علمت "الجمهورية" أنّ وجهات النظر كانت متطابقة بين البطريرك الماروني والنائب ابراهيم كنعان، الذي زاره في بكركي أمس، للعمل على إنتاج حركة جدّية في الملف الرئاسي تُحدث خرقاً في جدار الجمود القائم.