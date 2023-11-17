عاد التوتر المشوب بالحذر والترقب الشديدين ليخيم على القطاع الشرقي أسوة بالقطاعين الغربي والأوسط بعد أن جددت القوات الاسرائلية قصفها المدفعي والصاروخي فجرًا على سهل المجيدية والسلامية ومحيط حلتا وكفرشوبا وكفرحمام ومزارع شبعا والعرقوب، وفق ما أفاد مراسل "النشرة" في حاصبيا.
ويأتي ذلك، في ظل تحليق شبه متواصل للطيران الاسرائيلي التجسسي فوق المنطقة، وصولا حتى اجواء البقاع الغربي واقليم التفاح، وخاصة فوق تلال عرمتى والمحمودية، كما سجل أيضا قصف مدفعي موجه على تلة الحمامص وسهل مرجعيون خراج الخيام بالقنابل المحرقة.
كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": حذر وتوتر في القطاع الشرقي من جنوب لبنان بعد قصف إسرائيلي فجرًا طال بعض المناطق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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