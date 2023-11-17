انت الان تتابع خبر نتنياهو: لم نعثر على أي محتجز في مستشفى الشفاء والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر نتنياهو في مقابلة مع "سي بي إس إيفيننغ نيوز" الأميركية: "كان لدينا مؤشرات قوية بأن المحتجزين موجودون في مجمع الشفاء، وهذا أحد أسباب دخولنا المستشفى".

وأضاف رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي، قائلاً: "لو كانوا هناك لتم إخراجهم".



يشار إلى أن هناك ما يقرب من 240 محتجزاً لدى حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى، بحسب ما ذكر جيش الكيان الإسرائيلي تم اقتيادهم خلال هجوم حماس في السابع من تشرين الأول، وتم إطلاق سراح 4 فقط، من بينهم أميركيان، فيما أعلنت حماس عن مقتل عدد من المحتجزين جراء القصف الإسرائيلي العنيف على غزة.