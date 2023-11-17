انت الان تتابع خبر شيكاغو.. ارتفاع حصيلة حادث تصادم قطار بكاسحة الى 38 مصاباً والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأوقع الحادث 38 مصاباً معظمهم ركاب، حسبما ذكر مسؤولو الإطفاء في مؤتمر صحافي.

وقال كيث غراي أحد مسؤولي الإنقاذ، إن 23 جريحاً نقلوا إلى مستشفيات بينما أصيب "اثنان أو ثلاثة" بجروح خطرة لكن حياتهم ليست في خطر.



وقع الحادث نحو الساعة 10,30 صباحاً بالتوقيت المحلي قرب محطة "هوارد" في شمال المدينة، حيث اصطدم القطار الذي كان يسير "بسرعة عادية" بكاسحة ثلوج كانت موجودة على المسار نفسه، استنادا إلى العناصر المتوافرة لدى الإطفائيين.