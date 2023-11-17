المتحدث باسم “الأونروا”: رصدنا 55 ألف إصابة بأمراض تنفسية بين النازحين الفلسطينيين وحالات جفاف وإسهال بين الأطفال

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد المتحدث باسم الأونروا “كاظم أبو خلف”، أن الوضع الصحي والإنساني في قطاع غزة يزداد سوءا مع استمرار القصف الإسرائيلي العنيف على الأحياء المدنية في قطاع غزة.

وأضاف في تصريحات للعربية، أن الحرب الدائرة في قطاع غزة خلفت آلاف الشهداء والجرحى الفلسطينيين معظمهم من الأطفال والنساء.

وأوضح أنه تم رصد ما يزيد عن ٥٥ ألف إصابة بأمراض تنفسية لدى النازحين الفلسطينيين، إضافة إلى إصابة الأطفال بالحمى والإسهال.