المتحدث باسم حركة فتح: انتفاضة الأقصى قد تتكرر بالضفة الغربية مع استمرار الضغوط الإسرائيلية على الفلسطينيين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد المتحدث باسم حركة فتح “عبد الفتاح دولة”، أن القوات الإسرائيلية ترتكب انتهاكات جسيمة بحق أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية.

وأضاف في تصريحات للعربية، أن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين قد تدفعهم إلى اندلاع مواجهات تشبه معركة طوفان الأقصى بشكل مختلف.

وطالب السلطات الإسرائيلية بضرورة وقف أعمال العنف الممنهج ضد الشعب الفلسطيني بكل أشكاله.