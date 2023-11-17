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المتحدث باسم حركة فتح: انتفاضة الأقصى قد تتكرر بالضفة الغربية مع استمرار الضغوط الإسرائيلية على الفلسطينيين

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Ahmed Maher 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد المتحدث باسم حركة فتح “عبد الفتاح دولة”، أن القوات الإسرائيلية ترتكب انتهاكات جسيمة بحق أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية.

 

وأضاف في تصريحات للعربية، أن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين قد تدفعهم إلى اندلاع مواجهات تشبه معركة طوفان الأقصى بشكل مختلف.

 

وطالب السلطات الإسرائيلية بضرورة وقف أعمال العنف الممنهج ضد الشعب الفلسطيني بكل أشكاله.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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