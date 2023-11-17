شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مجلس الحكماء يطالب بايدن بخطة سلام دائم في الشرق الأوسط والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - حضّ مجلس الحُكماء، الخميس، الرئيس الأميركي جو بايدن على اغتنام “الفرصة التاريخيّة” من أجل صوغ خطّة لسلام دائم بين إسرائيل والفلسطينيين تُقوض المتطرّفين من كلا الجانبين.

وفي رسالة مفتوحة، دعت المجموعة التي أسّسها نيلسون مانديلا عام 2007 وتضم مسؤولين كبارا وناشطين في مجال السلام ومدافعين عن حقوق الإنسان، الرئيس الأميركي إلى تحديد “رؤية للسلام”.

ويجب أن تستند هذه الخطّة إلى حلّ قائم على وجود دولتَين، وأن “تعترف بحقوق متساوية للفلسطينيّين والإسرائيليّين”، حسب ما كتب الموقّعون وبينهم ماري روبنسون رئيسة المجموعة والرئيسة السابقة لايرلندا، إضافة إلى اثنين من الفائزين بجائزة نوبل للسلام.