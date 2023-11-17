أونروا: نفاد الوقود "سبب رئيسي" للوفاة في غزة

المنامة - ياسر ابراهيم - حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، الخميس، من أن نقص الوقود سيكون "السبب الرئيسي للوفاة" في قطاع غزة ما لم يتم توفيره للمنطقة المحاصرة.



وقال مفوض عام الوكالة الأممية فيليب لازاريني، في مؤتمر صحفي عقده بمدينة جنيف السويسرية: "نحن بحاجة إلى وقف إطلاق النار الآن، والوقود".



وشدد لازاريني على أنه "كان من الممكن حل مشكلة الوقود منذ مدة طويلة".



واختتم حديثه بالقول: "كلما انتظرنا أكثر، سنرى أن الوقود سيكون السبب الرئيسي لوفيات الفلسطينيين في غزة".



ومنذ 41 يوما، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت 11 ألفا و500 شهيد، بينهم 4710 أطفال و3160 امرأة، فضلا عن 29 ألفا و800 مصاب، 70 بالمئة منهم أطفال ونساء، وفق مصادر رسمية فلسطينية مساء الأربعاء.



بينما قتلت "حماس" 1200 إسرائيلي وأصابت 5431، بحسب مصادر رسمية إسرائيلية. كما أسرت نحو 239 إسرائيليا، بينهم عسكريون برتب رفيعة، ترغب في مبادلتهم بأكثر من 7 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء.



الأناضول

