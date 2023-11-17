"المقاومة الإسلامية في العراق" أعلنت استهداف قاعدة "حرير" الأميركية شمال العراق

أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق"، أنّه "ردًا على الجرائم التي يرتكبها العدو بحق أهلنا في غزة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة الاحتلال الأميركي "حرير" شمال العراق، بطائرة مسيّرة، وأصابت هدفها بشكل مباشر.

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