زعم الجيش الإسرائيلي أنّه عثر على جثة الجندية الأسيرة نوعاه مارسيانو، والتي كانت قد أعلنت كتائب "القسام" عن مقتلها في قصف إسرائيلي قبل أيام.
ولفت، في بيان، إلى أنّه "انتشلت جثة الجندية نوعاه مارسيانو من قبل قوات الجيش الإسرائيلي من مبنى محاذ لمستشفى الشفاء في قطاع غزة ونقلت إلى الأراضي الإسرائيلية".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي زعم العثور على جثة مجندة أسيرة بغزة كانت "القسام" أعلنت مقتلها في قصف إسرائيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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