أعلنت وزارة الصحة الأرمنية مقتل شخص واصابة آخرين بجروح نتيجة انفجار هز أحد مباني جامعة يريفان. وفي وقت سابق اليوم أكدت الداخلية الأرمنية وقوع الانفجار دون ذكر عدد الضحايا أو تفاصيل أخرى، بينما أشارت وسائل إعلام محلية إلى أن الانفجار وقع في كلية الكيمياء، وأدى إلى اندلاع حريق فيها.

كانت هذه تفاصيل خبر الصحة الأرمنية: مقتل شخص وسقوط عدد من الجرحى نتيجة انفجار هز أحد مباني جامعة يريفان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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