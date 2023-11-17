"سرايا القدس" أعلنت استهداف 3 آليات عسكرية إسرائيلية غرب غزة في محور الصبرة وتل الهوى

أعلنت "سرايا القدس"- الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، "أننا استهدفنا 3 آليات عسكرية صهيونية بقذائف التاندوم غرب غزة في محور الصبرة وتل الهوى". ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه الفصائل الفلسطينية التصدّي للعمليات البريّة الإسرائيلية، في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطع غزّة حيث تشمل القصف الإسرائيلي الذي يطال المدنيين والبنية التحتية المدنية، إضافة إلى استهداف مستشفيات القطاع.

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