"أوجيرو": توقف الخدمة في سنترالي برمانا وبعبدات

أعلنت هيئة "أوجيرو"، أنّ "عطلًا طرأ على سنترالي برمانا وبعبدات بسبب الضغط على المولدات، ممّا أدّى إلى توقف خدماتنا في المنطقة المذكورة وعدد من المناطق المجاورة".

ولفتت إلى أنّ فرقها "تعمل على إصلاح العطل بالسرعة الممكنة".