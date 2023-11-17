الأمن العام: تسفير جوازات السفر غير العائدة لحاملها عبر الوسائل البريدية المعتمدة

أعلنت مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام البيان، أنّها تشدد "على جميع المسافرين عدم القيام بنقل جوازات سفر لا تعود لحاملها، وبالتالي وجوب تسفيرها وفقا للأصول، عبر الوسائل البريدية المعتمدة (سفارات: حقيبة دبلوماسية – بريد مضمون...)، وذلك تحت طائلة إتخاذ الإجراءات المناسبة".

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