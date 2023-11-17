أمن الدولة سطرت محاضر ضبط بحق أصحاب مولّدات في الشمال بسبب ابتزاز المواطنين

أفادت المديرية العامة لأمن الدولة، في بيان، بأنّه "بعد شكاوى وصلت إلى أمن الدّولة في الشمال من مواطنين يتعرّضون للابتزاز من قِبَل بعض أصحاب المولّدات، جالت دوريّة من مكتب أمن الدّولة في البترون، يرافقها مندوب من وزارة الاقتصاد، على أصحاب مولّدات الإشتراك في قضاء البترون، حيث تمّ توجيه إنذارات وتسطير محاضر ضبطٍ بحقّ عدّة مولّداتٍ في سمار جبيل وكفيفان، بسبب عدم التزامهم بالتسعيرة المحدّدة من قبل وزارة الطاقة".

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