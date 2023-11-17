أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 316 ألفا و760 جنديا منذ بدء العملية العسكرية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 316 ألفا و760 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير من العام الماضي.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة “خسرت روسيا أيضا 5 آلاف و415 دبابة و10 آلاف و132 من المركبات المدرعة و7 آلاف و712 من النظم المدفعية و895 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و585 من أنظمة الدفاع الجوي و323 طائرة مقاتلة و324 مروحية و22 سفينة حربية، فضلا عن 10 آلاف و77 من المركبات وخزانات وقود، بإلإضافة إلى 1086 من المعدات الخاصة و5 آلاف و709 طائرة مسيرة وإسقاط 1563 من صواريخ كروز وغواصة واحدة”.